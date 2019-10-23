"سوريا الديمقراطية": ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرقي سوريا.



Advertisements

وأضاف عبدي في تغريدة على تويتر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب الذي تعهد بمواصلة الدعم في "مجالات مختلفة".

وفي وقت سابق قدم الرئيس الأمريكي الشكر لقوات سوريا الديمقراطية على دورها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى استعادة أسرى داعش السجناء في شمالي سوريا لمحاكمتهم في بلدانهم، وتابع قائلا: "قائد قوات سوريا الديمقراطية أكد لي أن سجناء داعش تحت السيطرة، وأنه تم اعتقال عدد من الفارين منهم".