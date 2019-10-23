"سوريا الديمقراطية": ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد

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رويترزالأربعاء 2019/10/23 09:14 م بتوقيت أبوظبي
مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية
قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرقي سوريا.
وأضاف عبدي في تغريدة على تويتر أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب الذي تعهد بمواصلة الدعم في "مجالات مختلفة".
وفي وقت سابق قدم الرئيس الأمريكي الشكر لقوات سوريا الديمقراطية على دورها في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى استعادة أسرى داعش السجناء في شمالي سوريا لمحاكمتهم في بلدانهم، وتابع قائلا: "قائد قوات سوريا الديمقراطية أكد لي أن سجناء داعش تحت السيطرة، وأنه تم اعتقال عدد من الفارين منهم".
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