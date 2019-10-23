الشرطة العسكرية الروسية تبدأ دوريات على الحدود السورية التركية

دورية للشرطة العسكرية الروسية - أ.ف.ب

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إن الشرطة العسكرية الروسية بدأت دوريات في مناطق بسوريا قرب الحدود مع تركيا.



جاء ذلك في نبأ بثته وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن اللفتنانت الجنرال إيجور سيريتسكي الضابط بالجيش الروسي.

Advertisements

ونسبت الوكالة إلى سيريتسكي قوله إن وحدة من الشرطة العسكرية الروسية بدأت مهمتها عند الظهيرة، وأن الوحدة ستتمركز في منشأة قريبة من مدينة كوباني السورية.

وفي وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الروسية بأهمية انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من المناطق القريبة من الحدود السورية - التركية دون إراقة دماء.

ويقضي الاتفاق الروسي التركي بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية لنحو 30 كيلومترا عن طول الحدود التركية البالغ 440 كيلومترا.

كما ينص الاتفاق على أن تقوم الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية بـ"تسهيل انسحاب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم على الحدود بين سوريا وتركيا.