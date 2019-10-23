انت الان تتابع ترامب : وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية أصبح دائما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية ردا على عمليتها العسكرية.
وقال ترامب في كلمة بالبيت الأبيض ”العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به“. وألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى ”دائم“.
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