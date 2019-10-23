ترامب يتعهد برفع العقوبات عن تركيا ولكن بشرط

الخليج 365

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا منتصف الشهر الجاري، لكنه أشترط عدم قيامها باي شيء لا يرضى به .



وقال ترامب في كلمة متلفزة: "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، ما يجعل وقف إطلاق النار دائمًا؛ لذا أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت على أنقرة في 14 تشرين الأول/أكتوبر" .

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال كلمة له بالبيت الأبيض: "العقوبات ستُرفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به" .

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