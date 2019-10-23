شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض جانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القدس المحتلة) تلقى بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، تفويضاً من الرئيس ريئوفين ريفلين اليوم (الأربعاء) لمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تلك المهمة. وسيكون أمام جانتس زعيم حزب أزرق أبيض 28 يوماً لتشكيل الحكومة. وفي حالة فشله أيضاً ستجرى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل وسبتمبر.

تلقى بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، تفويضاً من الرئيس ريئوفين ريفلين اليوم (الأربعاء) لمحاولة تشكيل الحكومة المقبلة في إسرائيل، بعد أن أخفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تلك المهمة. وسيكون أمام جانتس زعيم حزب أزرق أبيض 28 يوماً لتشكيل الحكومة. وفي حالة فشله أيضاً ستجرى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في أبريل وسبتمبر.

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