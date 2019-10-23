طفل يمني دون الخامسة يموت كل 12 دقيقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - صنعاء أفاد مسؤول أممي أمس بأن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن. وذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أخيم شتاينر، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن «طفلا في عمر أقل من خمس سنوات يموت كل 12 دقيقة باليمن». وأضاف أن «معظمهم يموتون نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع».



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