الربيعة لنواب إيطاليا: رؤيتنا تركز على الشباب وتمكين المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - روما

أبلغ المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة أمس في العاصمة الإيطالية روما، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس النواب الإيطالي مارتا غراندي وعددا من النواب، ورئيسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس إيولاندا دي ستاسيو، أن رؤية المملكة 2030 تركز على الشباب ومنحهم الفرص مع تمكين المرأة، ولفت إلى دور المملكة في الحفاظ على حقوق الإنسان.

وأبرز الدكتور الربيعة أهمية العلاقات المتينة والروابط التاريخية العريقة التي تجمع ما بين السعودية وإيطاليا، وقدم نبذة عن جهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنساني في الميدان الإنساني، خاصة في الجمهورية اليمنية، مبينا التحديات التي تواجه عمل المركز في اليمن نتيجة الانتهاكات الحوثية المستمرة وما بذله المركز من أعمال للحد منها وتلافيها.

وأبان سعي المملكة الدائم للحل السياسي في اليمن المرتكز على المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216، مؤكدا حرص المملكة على مصلحة الشعب اليمني وأمنه واستقراره.