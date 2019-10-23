الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر كبيرة في صعدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عدن، الضالع

كبدت قوات الجيش الوطني ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح أمس خلال إحباطها لعملية تسلل والتفاف قامت بها عناصر الميليشيات بمديرية الحشوة بصعدة.

وأكد مصدر عسكري في اللواء التاسع حرس حدود أن قوات الجيش أحبطت عملية التفاف وتسلل للميليشيات بالتزامن من قصف مكثف من مدفعية التحالف على مواقع الميليشيات وتعزيزاتها.

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من جهة أخرى قصفت ميليشيات الحوثي أمس مخيما للنازحين في مشارف مدينة الفاخر بمحافظة الضالع بقذائف الهاون وأشعلت الحرائق داخل المخيم. وأكد مصدر محلي أن قصفا حوثيا بقذائف الهاون الثقيلة استهدف مخيما للنازحين في أطراف مدينة الفاخر غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وأن عددا من الأسر النازحة التي كانت تعيش في هذا المخيم فرت من المخيم بعد تصاعد ألسنة اللهب جراء القصف المتعمد من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

في غضون ذلك، أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 3 آلاف لغم وعبوة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة تعز. وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد ركن أمين العقيلي، إن فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بتعز وبإشراف مباشر من المركز نفذ عملية تدمير وإتلاف لكميات من الألغام الحوثية التي تم نزعها وتجميعها من قبل فرق البرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام خلال الفترة الماضية.

ميليشيات الحوثي ترفع نسبة الضرائب وتكثف من حملات التفتيش على التجار بمناطق سيطرتها.

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