المعلمي: إسرائيل شردت 95% من سكان الجولان وهدمت 340 قرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - نيويورك

ندد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين والجولان العربية المحتلة، وأكد موقف السعودية حكومة وشعبا منذ بدء الاحتلال، مؤكدا أن فلسطين والجولان تحتلان مكانة كبيرة في وجدان الأمة العربية.

Advertisements

ولفت في كلمة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية حول البند 64 «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» إلى تشريد 95% من سكان الجولان السوريين، وهدم 340 قرية سورية، وأكد أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني مستخفة بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة، مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تعد الأبشع على المستوى الدولي، حيث وصلت إلى منع تمكين المسعفين الفلسطينيين من القيام بدورهم الإنساني والأخلاقي.

ونوه المعلمي إلى أن المملكة ما زالت تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذه الانتهاكات الصارخة خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

انتهاكات ندد بها المعلمي: