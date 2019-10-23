شكرا لقرائتكم قائد "قسد": ترمب وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وعد بالحفاظ على دعم طويل الأمد للقوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على قطاعات كبيرة في شمال شرق سوريا.

وذكر كوباني، الذي قال إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب، في تغريدة على تويتر، أن الرئيس الأميركي تعهد بمواصلة الدعم في "مجالات مختلفة".

كما أكد أن جهود ترمب أوقفت الهجوم التركي الوحشي.

من جهته، شكر الرئيس الأميركي قائد قوات سوريا الديمقراطية على كلماته الشجاعة.

وقال على تويتر: "يرجى تقديم خالص تحياتي للأكراد. أتمنى أن أراك قريباً".

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رفع العقوبات

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، مشيداً بنجاح وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية.

وقال في كلمة متلفزة "في وقت سابق من صباح اليوم، أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا ما يجعل وقف إطلاق النار دائماً، لذا أمرت وزير الخزانة برفع جميع العقوبات التي فرضت (على أنقرة) في 14 تشرين الأول/أكتوبر".

وحذر ترمب من أن العقوبات "القاسية" يمكن إعادة فرضها إذا فشلت تركيا في الوفاء بالتزامها بحماية الأقليات الدينية والعرقية.

وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد.

كما علّقت أنقرة هذه العملية الأسبوع الماضي إثر اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بانسحاب الأكراد إلى مسافة 30 كلم بعيداً عن الحدود التركية وعلى امتداد 120 كلم، أي بين بلدتي تل أبيض ورأس العين.

والثلاثاء، توصل أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق تسهل موسكو بموجبه انسحاب المقاتلين الأكراد من مساحات تمتد بين نهر الفرات والحدود العراقية.