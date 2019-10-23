شكرا لقرائتكم شاهد جندياً من الجيش اللبناني يبكي أثناء فتح الطرقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثناء محاولته ورفاقه من أفراد الجيش اللبناني فتح الطريق وسط العاصمة بيروت، الأربعاء، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعنصر من الجيش وهو يبكي.

فيما حاول المتظاهرون تفادي الموقف بأن رددوا النشيد الوطني اللبناني تحية له ولباقي الجنود.

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وظهر في الفيديو أيضا أحد المحتجين وهو يحتضن جندي الباكي أثناء فتح الطريق في الزوق.



يذكر أن مراسل "العربية" كان أفاد صباح الأربعاء، بأن قوات الجيش اللبناني بدأت عمليات واسعة من أجل فتح الطرقات التي أقفلها عدد من المتظاهرين في مدن مختلفة، في حين رفض المحتجون فتحها.

كما أن اشتباكاً بالأيادي وقع بين متظاهرين والجيش في عدد من المناطق منها صيدا (جنوب لبنان)، ومنطقة الزوق (كسروان)، حيث حصلت حالة كرّ وفر بين المتظاهرين والجيش الذي عمل على إزالة الخيم الموضوعة في الطريق، في حين أكد المتظاهرون أنهم سيفترشون الأرض رداً على طريقة معاملة الجيش.