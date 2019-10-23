ترامب يتحدث عن سوريا.. انتهاء العدوان التركي ورفع العقوبات عن أنقرة ويوضح سبب الإنسحاب الأمريكي

الموجز

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمراً صحفياً، اليوم الأربعاء، أمام البيت الأبيض، للحديث حول آخر التطورات التي تشهدها سوريا في أعقاب العدوان التركي على شمال شرق البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي إن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما.

وأوضح ترامب أنه وفي وقت سابق من صباح اليوم، "أبلغت الحكومة التركية إدارتي بأنها ستوقف العمليات القتالية وهجومها في سوريا، مما يجعل وقف إطلاق النار دائما"

وأكد الرئيس الأمريكي على أنه "يجب على تركيا وسوريا العمل على ضمان عدم استعادة تنظيم داعش لأي أراض".

رفع العقوبات الأمريكية على تركيا

وأعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات التي وقعتها بلاده على تركيا "إلا إذا حدث شيء لا يسرني".

وأشار إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في فرض عقوبات على تركيا مستقبلا "في حالة عدم وفائها بالتزاماتها".

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها رفعت العقوبات عن وزراء الدفاع والداخلية والطاقة الأتراك

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وأفاد بأن واشنطن "ستعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار شمال سوريا"، مضيفا أنه "على سوريا وتركيا العمل لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش على الأراضي مجددا".

الجنود الأمريكيين

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستبقي "عددا قليلا من الجنود الأمريكيين بسوريا في المنطقة التي يوجد فيها النفط".

الانفاق على الحرب

وقال ترامب إن بلاده أنفقت 8 تريليون دولار على الحروب فى الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية دحرت عناصر التنظيم الإرهابى "داعش".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده قررت تجميد تدخل عسكرى آخر فى سوريا كان سيؤدى إلى نتائج كارثية، داعياً الدول الأوروبية لاستعادة أسرى داعش لمحاكمتهم فى بلادهم.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدوان على الأراضي السورية، مستهدفاً الأكراد الذين يعتبرهم بأنهم "إرهابيين" بالرغم من محاربتهم تنظيم داعش وأسرهم للعديد من العناصر التابعة لهم.

وجاء العدوان التركي على شمال شرق سوريا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب قواته من الأراضي هناك.