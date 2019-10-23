شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة التركية: أردوغان يأكل حق العباد فكيف يعرف معنى الحرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كلتشدار أوغلو، الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتضاعف أرقام البطالة.

وسخر أوغلو، من قول الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن كل خريج جامعى سيجد وظيفة، مؤكدًا أن هذا القول ينطبق على أبناء القصر الذى يترأسه أردوغان، متسائلًا: ماذا سيحدث لأبناء المواطنين الفقراء؟.

Advertisements

واتهم كلتشدار أوغلو، الرئيس التركي وحكومته، بعدم معرفة القانون والدستور، قائلا:" فاتورة البطالة سيدفع ثمنها 82 مليون مواطن، ومن في القصر سيكون مزاجهم جيدًا. فهم ليسوا على علم بحال مطابخ المواطنين الفقراء، فبعض المواطنين أصبحوا يشترون اللحم بالجرام، فهل هؤلاء على علم بآلام المواطنين؟ فبين كل ثلاثة شباب هناك واحد عاطل، فقد وصل عدد العاطلين إلى 8 ملايين مواطن، فأين الدولة الاجتماعية؟ لم يعد هناك ما يسمى بالدولة الاجتماعية وأصبح هناك دولة القصر.

وتساءل كلتشدار أوغلو: كيف لبلد يعيش على القروض، ولا ينتج أي شيء أن يتصدى لتغريدات ترامب؟ فقد سلموا الدولة للمرابين. فقد فقدوا زمام الأمور ولم يعودوا قادرين على التحكم بها. يقول أردوغان لا تدخن السجائر بالسيارة، ويخصص سعرًا لحقائب التسوق المجانية، يقول الآن السجائر حرام. هذا السيد لا يعرف ما معنى كلمة حرام فكيف لمن يأكل حق العباد أن يعرف ما هو معنى الحرام؟.