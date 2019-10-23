موجز السياسة.. أفريقية النواب: قمة روسيا أفريقيا تعزز التعاون بين الجانبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الثلاثاء، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى: ضياء رشوان يجتمع غدا بمجلس "الصحفيين" لاعتماد نتيجة القيد لجدول المشتغلين "صحة النواب" تتفقد زايد التخصصى والمركزى وتبحث تذليل العقبات أمام التطوير "اقتراحات البرلمان" توافق على إنشاء ملاعب بالغربية ومركز شباب بكفر الشيخ Advertisements "الحرية" ينظم فعالية العبور للمستقبل بكاتدرائية الكاثوليك عن انتصارات أكتوبر أفريقية النواب: قمة روسيا الأفريقية تعزز القدرات وتعظم التعاون بين الجانبين توصية برلمانية بدعم مراكز شباب "نبروه" بصالات جيم وألعاب أطفال وأدوات رياضية أيمن عقيل: المجتمع المدنى شريك البنك الدولى فى وضع خطط دعم الدول

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