شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس يرد على تجاوزات ليليان داوود :أنا كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل يا كدابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس الاعلامية ليليان داوود مؤكدا أنها تجاوزت فى حقه وتناست أنها كانت تعمل ضمن فريق عمل قناة أون تى فى المملوكة له آنذاك قائلا:" ده كلامى وده أسلوبى ولقد تجاوزتى ونسيتى! والكبير كبير مهما رماه الصغار بالحجارة". Advertisements وقال ساويرس فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ردا على تجاوزات ليليان داود: كبير غصب عنك يا ناكرة الجميل! وصدف المثل اتق شر من أحسنت إليه". ووصف نجيب ساويرس ليليان داود بالاعلامية الكاذبة قائلا:" كدابة واياكى ترجعى تكتبى تانى علشان هرد عليكى".

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