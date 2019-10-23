غداً .. تخفيض ضغوط المياه عن مدينة الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس: أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، تخفيض ضغوط المياه عن مركز ومدينة الأقصر غداً الخميس من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، وذلك لإجراء أعمال صيانة طارئة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل. وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير الاحتياجات اللازمة من المياه خلال فترة تخفيض الضغوط وكذلك المستشفيات والمخابز.

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