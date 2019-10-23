العثور على شاحنة جديدة في بريطانيا على متنها 9 أشخاص على قيد الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أوقف رجال الشرطة في بريطانيا شاحنة كانت تقل 9 مهاجرين في مقطورتها بمدينة كنت، بعد ساعات فقط من اكتشاف 39 جثة في شاحنة تبريد قرب لندن.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الأشخاص الـ 9 مهاجرون وهم على قيد الحياة، وقد عثر عليهم بعد ورود تقارير لرجال الشرطة عن شاحنة تقل مجموعة من الأشخاص في مقطورتها على الطريق M20.

فتحت بريطانيا تحقيقًا في جريمة قتل كبيرة بعدما عُثر على 39 جثة الأربعاء في شاحنة وصلت من بلغاريا، في وقت تحاول الشرطة تحديد جنسيات الضحايا.

وأُعلنت وفاة جميع الضحايا رسميًا من الموقع حيث عثر عليهم في مجمع صناعي في غريز، شرق لندن، ما أثار استنكار السياسيين في البلاد وسلّط الأضواء مجدداً على عمليات تهريب البشر.

وأفادت شرطة إسيكس، التي تعمل مع مسؤولي دائرة الهجرة، أن الأولوية تتمثل بالتعرّف على الضحايا الذين يعتقد حاليًا أنهم 38 بالغًا ومراهق واحد.

وتم توقيف سائق الشاحنة البالغ من العمر 25 عامًا والمنحدر من إيرلندا الشمالية بشبهة القتل.

وصرّح قائد شرطة إسيكس آندرو مارينر في بيان "هذه حادثة مأسوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها".

وأعربت الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا اليوم الأربعاء، عن اعتقادها أن الحاوية التي كانت تحتوى على 39 جثة وجرى العثور عليها في وقت مبكر من اليوم دخلت بريطانيا قادمة من بلجيكا، لتصحح الشرطة بهذا تقريرا بأنها وصلت احد الموانئ من خلال خدمات العبارات إلى أيرلندا.

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغتها قرابة الساعة 01,40 (0040 ت ج) بعد العثور على حاوية شاحنة عثر داخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

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وشوهد عناصر يرتدون بزّات المتخصصين بالأدلة الجنائية بيضاء اللون وهم يعملون بجانب الشاحنة وخيمة أقيمت أمام الموقع.

وأكدت خدمة الإسعاف أن الضحايا كانوا متوفين عندما وصل عناصرها.

تهريب "خسيس" للبشر

وقال مارينر "نقوم بعملية التعرّف على الضحايا. لكن أتوقع أن تستغرق وقتًا طويلاً".

وأضاف "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا"، مؤكداً "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة بينما لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في وقت تتواصل تحقيقاتنا".

وأثارت المأساة تساؤلات بشأن الطريق الذي سلكته الشاحنة وإن كان لتهريب البشر دور فيها.

وفي ذروة أزمة الهجرة في أوروبا في أغسطس 2015، عثر على جثث 71 مهاجراً بينهم رضيعة في شاحنة لتبريد الدجاج تركت في النمسا.

وكشفت التحقيقات لاحقًا أنه تم نقلهم من خلال طريق الهجرة عبر البلقان وتركوا ليختنقوا في مؤخر الشاحنة بعدما هجرها سائقها قرب الحدود المجرية.

ويقع مقود الشاحنة التي اكتشفت الخميس في الجهة اليسرى، ما يدل على أنها ليست بريطانية ولا إيرلندية.

وأفادت الشرطة أنه يعتقد أن الشاحنة دخلت الأراضي البريطانية السبت من هوليهيد في شمال غرب ويلز -- أحد أهم موانئ عبور العبّارات الاتية من إيرلندا.