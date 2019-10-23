طلبوا فدية 2 مليون جنيه.. تفاصيل تحرير طفل أبو كبير وضبط مختطفيه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالشرقية، في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل بالشرقية ومطالبة أهليته بدفع مبلغ 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.

تبلغ لمركز شرطة أبو كبير بمديرية أمن الشرقية من تاجر خردة - مقيم دائرة المركز)، أنه حال خروج نجله طالب بالمرحلة الابتدائية، 8 سنوات، من المدرسة صحبة نجل عمه طالب بذات المدرسة قام 3 مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطافه والهرب به، وتلقيه في وقت لاحق اتصالات هاتفية "من رقمي هاتف محمول محددان" طلب خلالها المتصل مبلغ 2 مليون جنيه كفدية لإطلاق سراح نجله.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة 7 أشخاص (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة"، نجار، تاجر، سيدتان)، وبتضييق الخناق عليهم، قاموا بإطلاق سراح الطفل بطريق كفر صقر.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم باستئجار سيارة ملاكي من "سمكري سيارات، مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية" لاستخدامها في الواقعة، حيث توجه 4 من المتهمين لمكان الواقعة مستقلين السيارة المُشار إليها، وفور مشاهدتهم للطفل قاموا باصطحابه داخل السيارة والهرب به واحتجازه عقب ذلك بمنزل إحدى المتهمات، والكائن بناحية منية النصر بالدقهلية، ولدى استشعارهم بملاحقة الأجهزة الأمنية لهم قاموا بإطلاق سراح الطفل خشية ضبطهم، وبإرشادهم ضبط (بندقية آلية و7 خزائن، 218 طلقة لذات العيار، طبنجة معدلة و9 طلقات لذات العيار، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.