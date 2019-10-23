قيادي كردي سوري يشيد بجهود ترامب في وقف العدوان التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

أثنى مظلوم عبدي، أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجهوده في وقف العدوان التركي على الأكراد في مناطق شمال شرق سوريا.

ونقل مصطفى بالي، رئيس المكتب الإعلامي لقسد، عن عبدي قوله في بيان نشر على تويتر: "نشكر الرئيس ترامب على جهوده الدؤوبة التي أوقفت الهجوم التركي الوحشي، وهجوم الجماعات الجهادية على شعبنا".

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وأضاف عبدي قائلا: "وعد الرئيس ترامب بالحفاظ على الشراكة مع قسد وتقديم دعم طويل الأجل في مختلف المجالات".

وكان الرئيس ترامب قد قرر رفع العقوبات عن تركيا بعد حصوله على وعد من أنقرة بأن يكون وقف إطلاق النار في "المنطقة الآمنة" بشمال شرق سوريا دائما.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد ثلاثة وزراء أتراك ووزارتين الأسبوع الماضي، ردا على العدوان التركي.