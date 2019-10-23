لمغادرتهم العمل دون إذن .. إحالة ٩٤ موظفًا بالأقصر للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

قال العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إن إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، نفذت حملات تفتيشية على الجهات الحكومية من قبل مفتشي الإدارة بقيادة عبد الحميد الكيلاني، مدير الإدارة، بالمرور المفاجئ على القطاعات المختلفة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف أن الحملات كشفت عن قيام ٩٤ موظفاً وموظفة بتوقيع انصراف ومغادرة مقر العمل دون سند قانوني قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية وتوقيع جزاءات رادعة، وذلك بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة ووحدات تضامن ومراكز شباب وأحياء وقطاعات، ومتابعتها أولًا بأول بصفة دورية.

وأوضح عبد الحميد الكيلاني، أنه تم المرور والمتابعات المختلفة على جميع المرافق والخدمات التابعة للمدينة، حيث تم المرور والمتابعة على ٢٠٣ إدارات مختلفة، مشيرًا إلى أن محاضر الأعمال التي تم الحفظ فيها ١٨٣ محضر نظر وحفظ، إضافة إلى تحرير٢٠ محضرًا تم تحويلهم إلى شئون عاملين لمعرفة أسباب تغيبهم عن العمل سواء بإذن أو من عدمه.

وأشار مدير التفتيش المالي والإداري إلى إحالة كافة المخالفين إلى الشئون القانونية، مؤكداً على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مدينة الأقصر بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.