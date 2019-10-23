قرار جمهوري بإنشاء 7 كليات بجامعة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارا جمهوريا بإنشاء 7 كليات جديدة بجامعة بدر الخاصة. وجاءت الكليات الجديدة كالتالي: الطب البشري- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية- الطب البيطري - العلوم السياسية والعلاقات الدولية- والتكنولوجيا الحيوية- الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- الحقوق. ونص القرار على يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري في موعد أقصاه سبتمبر 2022 مرتبطا بإنشاء المستشفى الجامعي وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على الإنشاءات وبرنامج التشغيل وإلا ألغي ترخيص إنشاء الكلية. ​

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