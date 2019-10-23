بسبب الأمطار.. مصرع طفلة وإصابة شقيقها في انهيار عقار بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب شقيقها، في انهيار عقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة كرموز حي غرب الإسكندرية،اليوم الأربعاء، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد انهيار عقار بحارة السلطنة متفرع من شارع النيل بمنطقة كرموز بحي غرب، ووجود حالة وفاة ومصاب.

انتقل مسئولي الحي ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وقوات الحماية المدنية، وسيارة الإسعاف، إلى جانب اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، إلى موقع الحادث.

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وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي وطابقين علويين، وسقوطه بالكامل، ما أسفر عن مصرع الطفلة فريحة إبراهيم محمد، 7 سنوات، وإصابة شقيقها "محمود" 19 سنة.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، والمصاب إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج اللازم، ووضع الحواجز الحديدية اللازمة حول العقار حفاظًا على حياة المارة.

ومن جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن العقار صادر له قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 168 لسنة 2013 ينص على الهدم وتم تعديل القرار إلى إزالة الطابقين الأول والثاني علوي وترميم باقي العقار تحت إشراف هندسي متخصص.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.