المركز الروسي للتصدير يوقع اتفاقية لدعم الصادرات إلى غانا

أبرم المركز الروسي للتصدير اتفاقية تعاون مع بنك جمهورية غانا للاستيراد والتصدير؛ بهدف دعم الصادرات الروسية إلى غانا الدولة الإفريقية الواعدة.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للتصدير نيكيتا غوساكوف - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - :" سنقوم بمساعدة

شركائنا الغانيين من مصرف (GEXIM) بتمويل عمليات الاستيراد والتصدير، وتهيئة أكبر قدر من الظروف المواتية لوصول البضائع الروسية عالية التقنية إلى القارة السمراء، وتعزيز مواقع المنتجين الروس في الأسواق".



وتحدد الاتفاقية - التي تم توقيعها خلال المنتدى الاقتصادي "روسيا – إفريقيا" بمدينة سوتشي الروسية - مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين المؤسستين الماليتين المتخصصتين في البلدين، وتهدف لتحفيز الصادرات الروسية إلى غانا، كما تفتح الاتفاقية إمكانيات كثيرة للتعاون المتبادل المنفعة بين الجانبين الإفريقي والروسي في مجال التمويل الدولي عند تصدير البضائع والخدمات الروسية إلى غانا.