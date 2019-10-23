مسئول أمريكي: 100 عنصر من داعش فروا من سجونهم في شمال سوريا

قال مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية في سوريا جيمس جيفري، إن أكثر من 100 محتجز من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي فروا في سوريا، عقب الفوضى التي تسبب بها العدوان التركي في شمال البلاد.
لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء : "نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100 محتجز لا نعرف أين هم"، مشيرًا إلى أن المقاتلين الأكراد ما زالوا يحرسون محتجزي التنظيم المتطرف.
وأضاف جيفري في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا
وأوضح أنه لا تزال جميع السجون تقريبًا - التي كانت تحرسها قوات سوريا الديموقراطية قسد مؤمنة، ولا يزال عناصر تلك القوات موجودين هناك.
يُشار إلى أن تركيا قد أطلقت، في 9 أكتوبر الجاري، عملية عسكرية في شمال شرق سوريا، فضلًا عن انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة حدودية رئيسية في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة مع تركيا لإنهاء العدوان التركي على المنطقة.
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