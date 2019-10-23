ترامب يأمر برفع العقوبات المفروضة على تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن إدارته طالبت الحكومة التركية بوقف القتال والعملية العسكرية في سوريا وإدامة وقف إطلاق النار، وأنه وفق ذلك أمر وزير الخزانة برفع جميع العقوبات المفروضة على تركيا في 14 من أكتوبر الجاري ردا على هجمتها على الأراضي السورية وتحركاتها ضد الأكراد بالمنطقة الحدودية بشمال شرق سوريا.



وقال الرئيس الأمريكي -في خطاب تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي- "سيتم رفع العقوبات إلا إذا حدث شيء لا يرضينا".



وتابع أنه على دول المنطقة في نهاية

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الأمر تحمل مسئولية تقديم المساعدة إلى تركيا وسوريا في حماية حدودهما، مضيفا "نريد أن تشارك دول أخرى في ذلك".



وأضاف "لقد أمنا النفط ولذلك سيتبقى عدد قليل من القوات الأمريكية في المنطقة...لقد حصلنا على النفط وسنحميه وسنقرر ماذا سنفعل به في المستقبل"، وأنه بفضل الخطوات التي اتخذتها بلاده تم تحقيق منطقة أكثر أمنا واستقرارا بين تركيا وسوريا بما فيها منطقة آمنة مساحتها 20 ميلا،

مشيرا إلى أن الآلاف لقوا مصرعهم في تلك المنطقة على مدار سنوات.



وقال "سوريا وتركيا وكل فصائل الأكراد يتقاتلون في المنطقة منذ قرون وقد قدمنا خدمة عظيمة لهم جميعا، والآن سنخرج"، مضيفا أنه كان من المفترض أن تخرج بلاده بعد 30 يوما فقط من دخولها سوريا منذ عشرة سنوات.



ووجه ترامب الشكر إلى نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو لقيادة الوفد الأمريكي إلى تركيا قبل أيام بنجاح إلى جانب مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين اللذين تفاوضا على اتفاق وقف إطلاق النار. وقال "تم حفظ آلاف الأرواح نتيجة لمتفاوضنا مع تركيا ونجحنا في ذلك دون سفك قطرة دماء أمريكية واحدة".