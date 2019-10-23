بوتين يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع وسط أفريقيا

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلاده ووسط أفريقيا مشيرا إلى أن الشركات الروسية أبدت اهتمامًا بالاستثمار في مشروعات بوسط أفريقيا تعود بالنفع على البلدين.

واقترح الرئيس الروسى – خلال مباحثاته مع رئيس وسط أفريقيا فوستين أرشانجا تواديرا على هامش منتدى أفريقيا – روسيا الاقتصادى الذى بدأ أعماله فى مدينة سوتشى الروسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبوتين

اليوم – اعداد وتبادل قوائم من المشروعات التى يمكن أن تنفذها البلدان وتعود بالنفع المشترك عليهما.



وأشار بوتين إلى أنه توجد مجالات مواتية للتعاون الاقتصادي بين روسيا ووسط إفريقيا تشمل الزراعة والطاقة وتوريد المعدات الصناعية متعهدا بتعزيز التعاون الاقتصادى مع تلك الدولة الافريقية ، وداعيا الى اعطاء الاولوية لاستغلال الامكانيات

الاقتصادية المتاحة بالدولتين.ومن ناحية أخرى... قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية غينيا عبد الله بلدى أن بلاده مهتمة بتعزيز التعاون مع روسيا فى مجال التعليم والبحث العلمى .وأضاف الوزير الغينى – فى كلمته خلال جلسة "روسيا وأفريقيا : تنمية العلم والتعليم والابتكار فى التنمية الاقتصادية التى عقدت فى إطار منتدى سوتشى الاقتصادى – أن روسيا وبلاده تتعاونان حاليا فى مجال تدريب الكوادر البشرية مشيرا إلى أن غينيا تسعى إلى استحداث تكنولوجيات حديثة لربط التعليم بسوق العمل.