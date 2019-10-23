وزير خارجية أفغانستان يستقيل من منصبه للتهميش

قدم وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، استقالته من منصبه إلى الرئيس محمد أشرف غني؛ احتجاجًا على تهميش دور الوزارة لصالح هياكل موازية.



وأعرب رباني حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الأربعاء عن امتنانه لإتاحة الفرصة له لخدمة بلاده وشعبها على مدى خمس سنوات كوزير للخارجية، موضحًا أن

وزارة الخارجية تم تهميشها والتعامل معها كمنظمة غير حكومية، وتم إنشاء هياكل موازية وتهميش المؤسسات، التي تشكل ركائز الأنظمة في جميع أنظمة العالم.



يشار إلى أن صلاح الدين رباني هو ابن الرئيس الأفغاني السابق (برهان الدين الرباني)، الذي

اُغتيل 2011 في هجوم انتحاري استهدف بيته بالعاصمة الأفغانية (كابول) بعد عام من ترؤسه المجلس الأفغاني الأعلى للسلام.



وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة وبين مسلحي حركة (طالبان) من جهة أخرى، في وقت يقوم فيه تنظيم (داعش) الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.