عبدالمهدي: لم نمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي،أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، ويتم إنهاء هذا التواجد حال طلب الحكومة ذلك.

وأضاف عبد المهدي - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء : "أن الحكومة أكدت أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من

الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وقد أصدرنا بيانا رسميًا بذلك، ونتخذ الإجراءات القانونية الدولية كافة .. ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن".



وأوضح أن حفظ سيادة البلاد تأتي من

احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الإرهاب و(داعش)، مؤكدًا أنه سيوجه غدًا الخميس خطابًا إلى الشعب العراقي حول الإجراءات الإصلاحية العاجلة والأوضاع الراهنة في البلاد.وتابع عبد المهدي قائلًا: "سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الأسبوع القادم تعديلات وزارية بعيدًا عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب".