أعربت الصين اليوم الأربعاء عن أملها أن يساعد الاتفاق الروسي-التركي بشأن سوريا في تخفيف حدة الأوضاع في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدثة بأسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم،تعليقا على إعلان روسيا وتركيا التوصل إلى اتفاق من 10 بنود بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشى الروسية أمس ينص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.
وقالت يينغ "تأمل الصين أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا على حماية واحترام سيادة سوريا ووحدة واستقلال أراضيها، وخلق الظروف المواتية لتحقيق تسوية سياسية هناك، مع العمل بشكل مشترك وبعزيمة وإصرار على مكافحة الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تأمل أن يسهم الاتفاق الروسي مع تركي من تخفيف حدة الأوضاع بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.