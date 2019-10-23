الصين تأمل أن يسهم الاتفاق الروسي مع تركي من تخفيف حدة الأوضاع بسوريا

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن أملها أن يساعد الاتفاق الروسي-التركي بشأن سوريا في تخفيف حدة الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة بأسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم،

تعليقا على إعلان روسيا وتركيا التوصل إلى اتفاق من 10 بنود بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشى الروسية أمس ينص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.



وقالت يينغ "تأمل الصين أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا على حماية واحترام سيادة سوريا ووحدة واستقلال أراضيها، وخلق الظروف المواتية لتحقيق تسوية سياسية هناك، مع العمل بشكل مشترك وبعزيمة وإصرار على مكافحة الإرهاب".