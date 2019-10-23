ميركيل تهنئ قيس سعيد لتنصيبه رئيسًا للجمهورية التونسية

هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل اليوم، الأربعاء، الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية التونسية. وقالت ميركل، في برقية تهنئة بعثت بها إلى الرئيس التونسي الجديد، "تجمع تونس وألمانيا علاقات وثيقة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وثقافيا ..وإننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة مع تونس ومواصلة تعميق العلاقات بين بلدينا". وألمانيا علاقات وثيقة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا وثقافيا ..وإننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة مع تونس ومواصلة تعميق العلاقات بين بلدينا".

وأشادت المستشارة الألمانية بالتغيير الديمقراطي والانفتاح الاجتماعي الذي شهدته تونس على مدار السنوات الماضية والذي أثارت الإعجاب..قائلة : "نتابع التطور الحاصل في تونس وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ، ونؤكد أن ألمانيا ستواصل شراكتها وتقديم الدعم ؛ بهدف تحديث المجتمع".

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