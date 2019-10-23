عقد أول جلسة للبرلمان النمساوي بتشكيله الجديد عقب الانتخابات المبكرة

عقد المجلس الوطني النمساوي البرلمان اليوم "الأربعاء" أولى جلساته عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة وبتشكيله الجديد والذي يضم 183 مقعدا يستحوذ على الأكثرية منها نواب حزب الشعب.



وقال رئيس البرلمان فولفجانج سوبوتكا - في كلمته الافتتاحية،

بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والمستشارة الفيدرالية بريجيته بيرلاين، ووزير العدل كليمنز جابلونر، ووزير الخارجية ألكساندر شالينبرج - إنه يتمني حظا سعيدا للجميع، مطالبا النواب الجدد بالولاء التام للجمهورية النمساوية والامتثال الدائم والكامل للقوانين الدستورية وجميع القوانين الأخرى والوفاء بواجباتهم.



وقد بدأت على الفور إجراءات انتخاب رئيس البرلمان والتي يتنافس عليها الرئيس الحالي فولفانج سوبوتكا عن حزب الشعب ودوريس بوريس عن الحزب الاشتراكي ونوربرت هوفر عن حزب الحرية.