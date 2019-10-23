مسؤول أميركي: أكثر من 100 أسير "داعشي" فروا في سوريا

صرّح مسؤول أميركي بارز، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 من أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي فروا في سوريا عقب الفوضى التي تسبب بها العدوان التركي لشمال البلاد.

وصرح جيمس جفري، مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب رداً على سؤال حول الأسرى "نستطيع أن نقول إن العدد الآن يزيد على 100 لا نعرف أين هم".

وكان المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى سوريا قال، أمس الثلاثاء، إن "عشرات" من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي فروا منذ أن بدأت تركيا عدوانها في شمال شرق سوريا.

وأوضح جيفري، في جلسة للكونجرس رداً على سؤال للسناتور الديمقراطي كريس كونز إن كان يعرف عدد "عتاة" مقاتلي داعش الذين فروا "أقول عشرات (منهم) في هذه المرحلة".

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كانت معلومات صادرة من جهات عدة قد أكدت فرار المئات من مقاتلي وعائلات داعش الذين كانت قوات سوريا الديمقراطية تحتجزهم.

من جهته، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء، إن موسكو تعتقد أن ما يصل إلى 500 شخص من تنظيم داعش الإرهابي فروا من السجون في شمال سوريا بعد أن غادر الحراس مواقعهم للانضمام إلى القتال في وجه العدوان التركي.

وبحسب تقديرات موسكو، فإن من بين الهاربين مقاتلين من التنظيم المتشدد.

وأضاف الوزير أن إجراءات تتخذ لإعادة اعتقالهم.