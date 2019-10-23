ثلاثة قتلى بانفجار سيارة مفخخة في ريف الرقة

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة ببلدة "سلوك" في ريف الرقة الشمالي، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر طبي في مستشفى "سلوك"، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن سيارة مفخخة انفجرت أمام صالة للإنترنت وسط البلدة قرب منطقة تجمع العيادات الطبية ما أدى إلى سقوط الضحايا.
وأشار المصدر إلى أن الانفجار أسفر عن دمار كبير في العيادات الطبية والمباني المحيطة بالمنطقة.
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وشهدت بلدة "سلوك"، خلال السنوات الماضية، حالة من الهدوء ولم تشهد انفجارات منذ مغادرة تنظيم "داعش" الإرهابي.
كانت عبوة لاصقة وضعت بحافلة صغيرة انفجرت جانب مركز اتصالات القامشلي وسط المدينة ما أدى لإصابة مدنيين بجروح وأضرار مادية بالسيارات العابرة.
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