موراليس يعلن فوزه بفترة رئاسية جديدة في بوليفيا

رجح رئيس بوليفيا إيفو موراليس، اليوم الأربعاء، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التي شهدتها بلاده.

وقال الرئيس اليساري: إن الجناح اليميني يسعى إلى القيام بمحاولة انقلاب "بدعم دولي".

وعقد موراليس مؤتمرا صحفيا بعد فرز 97% من بطاقات الاقتراع، وأظهرت النتائج الرسمية حصول موراليس (59 عاما) على نسبة 46,49% من الأصوات، مقابل 37,01% لمنافسه كارلوس ميسا (66 عاما) من يمين الوسط.

ونقلت صحيفة "لا رازون" عن موراليس قوله، في المؤتمر الصحفي، إن "هناك محاولة انقلاب تجري حاليا".

وبرهن موراليس على ذلك بالاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بلاده، قائلا إن تدمير مقار المحاكم الانتخابية حال دون فرز الأصوات، مشيرا إلى أن مقر حزبه (ماس) تعرض للهجوم.

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