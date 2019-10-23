روسيا ترفض مقترحا ألمانيا بإقامة منطقة آمنة شمال سوريا

ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن روسيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي في شمال شرق سوريا وهو اقتراح طرحته ألمانيا.

واقترحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارينباور إقامة منطقة أمنية تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

ورحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهذا الاقتراح اليوم الأربعاء.

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وأبرمت روسيا وتركيا، أمس الثلاثاء، اتفاقاً ينص على تمديد وقف الهجوم التركي على سوريا ونشر قوات في شمال شرق سوريا. كما نص أيضا على أن موسكو وأنقرة ستشتركان في مراقبة المنطقة الحدودية.