انطلاق أعمال القمة الروسية-الأفريقية الاقتصادية في سوتشي

انطلقت اليوم، في مدينة سوتشي الروسية على شاطئ البحر الأسود، أعمال القمة الروسية الإفريقية ومنتدى "روسيا - إفريقيا" الاقتصادي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والتي تستمر لمدة يومين وذلك في أول حدث على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية.

ويشارك في أعمال القمة زعماء 43 دولة إفريقية، و 11 دولة على مستوى نواب الرؤساء أو وزراء الخارجية أو السفراء وقادة عدد من المنظمات الإفريقية الإقليمية، من بينها "الاتحاد الإفريقي"، و"مجموعة شرق إفريقيا"، و"المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا"، و"اتحاد المغرب العربي" إضافة إلى 10 آلاف ممثل عن جميع قطاعات الاقتصاد في الدول الإفريقية إلى جانب ممثلي أبرز الشركات الروسية التي تدير مشاريع اقتصادية وأعمالاً في البلدان الإفريقية.

ويناقش المشاركون في القمة التي تتضمن جلستين عامتين العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهم المشتركة وفي كافة المجالات منها السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية وغيرها، إضافة إلى مجموعة واسعة من قضايا الأجندة الدولية الملحة محط الاهتمام المشترك بين روسيا ودول إفريقيا.

ومن المنتظر إصدار إعلان ختامي حول نتائج القمة والمنتدى، بعد اختتام أعمالهما، يوم الخميس 24 أكتوبر.