الشرطة الفرنسية تلقي القبض على رجل تحصن في متحف

أعلنت السلطات الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء، القبض على رجل تحصن داخل متحف بجنوبى فرنسا.
وتوجهت وحدة من القوات الخاصة، التي يُجرى الاستعانة بها في مثل هذه الحالات، إلى مكان الواقعة في بلدية سان رافاييل بإقليم فار الفرنسي.
وطالبت الشرطة المواطنين بتجنب محيط الواقعة.
وكانت عاملة نظافة أطلقت الإنذار صباح اليوم، حيث لم تتمكن من فتح باب المتحف الموصد من الداخل.
وبحسب بيانات الشرطة، تم اكتشاف كتابات تهديدية في المكان.
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وكانت عاملة نظافة أطلقت الإنذار صباح اليوم، حيث لم تتمكن من فتح باب المتحف الموصد من الداخل.
وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن الرجل كان يطلق تهديدات وهو داخل المتحف، مما أثار حالة استنفار أمني.
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