كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الألبانية تضبط شبكة إرهابية إيراينية تابعة للحرس الثوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الألبانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها اكتشفت شبكة إيرانية شبه عسكرية، ويزعم أنها خططت لهجمات في ألبانيا ضد عناصر منظمة مجاهدي خلق المعارضة.

وقال أردي فيليو، رئيس الشرطة الألبانية، اليوم، أن الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني شغل خلية إرهابية نشطة، تستهدف أعضاء جماعة مجاهدي خلق في ألبانيا، وأضاف "أنه تم إحباط هجوم آخر خطط له عملاء للحكومة الإيرانية، ويستهدف مجاهدي خلق في ألبانيا في مارس".

وأوضحت تقارير صحفية: أن "السلطات الإيرانية تحاول من فترة لأخرى إرسال فريق اغتيال مختص بالعمليات الإرهابية، تحت غطاء تجاري إلى ألبانيا، لاستهداف نحو 3 آلاف لاجئ إيراني معارض في البلد الأوروبي".

هذا ورصدت أجهزة الاستخبارات الأوروبية في وقت سابق، إرسال إيران فرق إرهاب واغتيالات إلى القارة الأوروبية، لتصفية معارضين لها.

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ويجرى الإدعاء العام في ألمانيا منذ 2018، تحقيقات مع 10 أشخاص من أفغانستان وتركيا وباكستان، يتبعون الحرس الثوري الإيراني، لقيامهم بالتجسس على أهداف محتملة في ألمانيا، ومعارضين إيرانيين تمهيدا لتصفيتهم.