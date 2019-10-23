كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل... وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن وزارة الخزانة الأمريكية ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والطاقة في تركيا.

هذا وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عقوبات قاسية على تركيا، بسبب العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، التي شنتها تركيا على سوريا، بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.