كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان "متفائل" برفع اسمه من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير المسؤولين الماليين في السودان يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن ذلك كان "مجرد مسألة وقت" قبل أن تتم إزالة بلاده من قائمة الإرهاب التي ترعاها الولايات المتحدة.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوي في حدث استضافته مؤسسة الفكر التابعة للمجلس الأطلسي إن القائمة تمثل "حاجزًا معوقًا" لقدرة الحكومة الانتقالية على الوصول إلى الأموال من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

لكنه قال إن الحكومة تعمل على معالجة المخاوف الأمنية، مع اتخاذ خطوات لتعزيز العائدات الداخلية عن طريق إغلاق الثغرات الضريبية وفك اقتصاد الظل الكبير.

وأثار النقص في الخبز والوقود والأدوية المصحوبة بارتفاع كبير في الأسعار احتجاجات أدت إلى الإطاحة بحاكم السودان عمر البشير، في أبريل، مما أدى إلى اضطراب الاقتصاد. تولت الحكومة الجديدة السلطة قبل ستة أسابيع.

وقال البدوي لرويترز بعد الحدث إنه "مشجع للغاية" من خلال مناقشاته مع المسؤولين والمشرعين الأمريكيين بشأن إخراج السودان من قائمة الإرهاب.

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قال: "لقد شعرت أن الأمور تتحرك، لم أستطع تحديد تاريخ محدد، لكنني واثق تمامًا من أنها مجرد مسألة وقت".

ولم يقدم المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث جدولًا زمنيًا، وقال "نريد أن نتأكد من عدم استمرار المشكلة التي نراها، وهذا يعتمد على المدة التي سيستغرقها (السودانيون) للقيام بذلك".

فقد وضع البدوي خططًا لإعادة هيكلة ميزانية السودان ومعالجة التضخم، مع ترك دعم الخبز والبنزين ساري المفعول حتى يونيو 2020 على الأقل. وقال إن الهدف من ذلك هو استبدال ذلك الدعم بتحويلات نقدية مباشرة لأولئك الأكثر احتياجا.

ومن أجل تخفيف حدة الانتقال، تعمل الحكومة أيضا على تعزيز النقل العام.

وقال إن الحكومة ستدعو أيضاً من المغتربين السودانيين البالغ عددهم 5 ملايين شخص أن يقوموا بعمل ودائع ودعم احتياطيات البنك المركزي، وهو مسعى يقول إنه قد يولد 500 مليون دولار. وفي المستقبل، قد يصدر السودان سندات استثمار خاصة للسودانيين في الخارج.

وترأست وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد الاجتماع الرابع لمجموعة "أصدقاء السودان" التي تشمل مسؤولين من مصر وفرنسا وألمانيا والسعودية والنرويج وقطر والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.