كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم الأربعاء، أن "السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان"، خلال مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة في هذا الشهر، راح ضحيتها 149 قتيلا مدنيا.
كما قالت البعثة، إن "هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين، ونفذت عمليات اعتقال جماعية"، موضحة أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية.
وأختتم البعثة في تقريرها "تشير النتائج المؤقتة، التي توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة".
وأضافت البعثة "يشير عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق".
أحتجاجات العراق
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ الأول من أكتوبر الجاري، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.