كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم الأربعاء، أن "السلطات العراقية ارتكبت انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان"، خلال مواجهة موجة احتجاجات ضد الحكومة في هذا الشهر، راح ضحيتها 149 قتيلا مدنيا.

كما قالت البعثة، إن "هناك أدلة على أن قوات الأمن أفرطت في استخدام القوة في مواجهة المحتجين، ونفذت عمليات اعتقال جماعية"، موضحة أن تقارير أفادت بأن قوات الأمن حرمت المحتجين من الرعاية الطبية.

وأختتم البعثة في تقريرها "تشير النتائج المؤقتة، التي توصلت إليها يونامي إلى انتهاكات وتجاوزات خطيرة لحقوق الإنسان ارتُكبت خلال الاحتجاجات الأخيرة".

وأضافت البعثة "يشير عدد القتلى ومدى وحجم ونطاق الإصابات بين المتظاهرين إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في بغداد وأماكن أخرى بالعراق".