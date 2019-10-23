كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميقاتي بعد استدعائه للتحقيق: القانون اللبناني مستعد للكشف عن جميع حساباته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الحكومة اللبناني السابق نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أنه "تحت سقف القضاء والقانون ومستعد للكشف عن جميع حساباته"، وذلك بعد صدور قرار قضائي باستدعائه للتحقيق بتهمة الإثراء غير المشروع.

وقال الرئيس الحكومة السابق، في مؤتمر صحفي: "الكل يعرف أنني تحت سقف القضاء، ومنذ اليوم الأول للحديث في الملف المختلق قلت وأكرر أنني تحت سقف القانون والقضاء، وأناشد وزير العدل إنقاذ العهد والعمل على وقف تسييس القضاء".

وأضاف ميقاتي: "مستعد للكشف عن حساباتي في الداخل والخارج، ولا يعتقد أحد أنني أحتمي بالحصانة النيابية ومستعد لرفع السرية المصرفية عن حساباتي".

ونفى رئيس الوزراء اللبناني السابق، اتهامات وجهتها له النيابة العامة "بالإثراء غير المشروع" عن طريق قروض إسكان مدعومة، حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.

وقال مستشار ميقاتي: إن "القروض كانت تجارية بحتة ووفقا للوائح المصرف المركزي، وجاءت ردا على انتقاد ميقاتي للرئيس اللبناني ميشال عون، وتأييده للاحتجاجات التي تستهدفه وحكومته".

وأصدرت السلطات القضائية اللبنانية، صباح اليوم، قرارا اتهمت فيه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالي نجيب ميقاتي، بارتكاب جرم الإثراء الغير مشروع.

وادعت غادة عون، النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، على نجيب ميقاتي ونجله وشقيقه وبنك عودة، بارتكاب جريمة الإثراء غير المشروع، من خلال حصولهم على قروض سكنية مدعومة، كما أمرت عون بإحالتهم إلى التحقيق أمام قاضي التحقيق الأولي.

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