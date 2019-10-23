كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تلعب لعبة حكيمة في الشرق الأوسط .. لكن هل يمكنها الاستمرار؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشير الأحداث الأخيرة في سوريا إلى أن روسيا لا تأخذ فقط مكان واشنطن كوسيط قوى في الشرق الأوسط، لكنها تقوم بعمل أكثر فاعلية أيضًا.

والدليل علي ذلك أمس، عندما عقد فلاديمير بوتين اجتماعًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. ومع انتهاء سريان وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في شمال شرق سوريا، توصلوا إلى اتفاق لإجلاء وحدات حماية الشعب، وهي ميليشيا يقودها الأكراد من منطقة عازلة بالقرب من الحدود التركية. حيث تبدأ القوات الروسية والتركية القيام بدوريات في تلك المنطقة، مما يمنحهم سيطرة مشتركة. لكن على الرغم من الإشادة بالمهارات الدبلوماسية الروسية، فقد تثبت خسارة أمريكا صداع روسيا.

فقد توقع القليلون حدوث مثل هذا التحول في الأحداث في عام 2015، عندما شنت روسيا عملية عسكرية لدعم بشار الأسد. في ذلك الوقت، كان الرئيس السوري معرضًا لخطر كبير بفقد السيطرة على بلاده لمجموعة متنوعة من القوات: الجماعات التي تدعمها الولايات المتحدة بما في ذلك وحدات حماية الشعب. القوات المدعومة من تركيا الدولة الإسلامية " تنظيم القاعدة" و اخرين.

كان لدى روسيا عدة أسباب لدعم الأسد. كان صديقًا لموسكو، كما كان الكرملين قلقًا من أنه إذا سقط، فستتلا الفوضى أو أن داعش سيملأ الفراغ. من منظور جغرافي استراتيجي، عارضت روسيا منذ فترة طويلة تدخلات "تغيير النظام" المدعومة من الولايات المتحدة وكانت غير راغبة في السماح لأحد آخر بالنجاح. كانت حريصة أيضًا على بناء النفوذ في الشرق الأوسط وإظهار نفسها كشريك موثوق. وبينما كان تورطها في معارضة مباشرة لجهود الولايات المتحدة، فمن المرجح أن موسكو تعتقد أنه بمجرد أن تثبت نفسها قوة يجب أن يحسب لها حساب، يمكنها أن تثبت صلتها بالولايات المتحدة وتقطع نوعًا من التنسيق مع الأمريكيين بشأن مستقبل سوريا ومحاربة داعش ، وبالتالي تعزيز مكانتها قوة عظمى ومساعدة في إعادة بناء العلاقة بين البلدين.

كان للتدخل العسكري الروسي في سوريا تأثير حاسم ، إذ عكس انزلاق الأسد. لقد أثبت التعاون مع الأميركيين أنه بعيد المنال. لكن في حين أن واشنطن لا ترغب في زيادة النفوذ ومشاركتها، برزت ديناميكية مختلفة. تورط الولايات المتحدة الخاطئ والمتقلص، إلى جانب المهارة الدبلوماسية لموسكو، قد ترك روسيا الآن في مكان قد يبدو موضع تحسد عليه في سوريا وفي المنطقة ككل.

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و منذ أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من سوريا للمرة الثالثة منذ 18 شهرًا، وهذه المرة مقترنة بضوء أخضر ضمن لتركيا التنقل إلى الأراضي الواقعة في الشمال الشرقي لسوريا والتي تسيطر عليها القوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تلعب فيها وحدات حماية الشعب دورا قياديا. فقد توسطت روسيا ، من جانبها، في ترتيب تكتيكي بين وحدات حماية الشعب والأسد، ودعمت قوات الأسد أثناء تحركها باتجاه الحدود، واحتفظت بها والقوات التركية على مسافة من بعضها البعض، والآن، أبرمت صفقة مع أنقرة.

كان الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف محور إستراتيجية موسكو للشرق الأوسط. على عكس الولايات المتحدة، التي قسمت المنطقة تاريخياً إلى أصدقاء وأعداء، اتبعت روسيا أسلوبًا عمليًا. عندما يكون لها مصالح مشتركة مع بلد ما، فإنها تلاحقهم بالتعاون. في حالة عدم موافقته، فإنه يقبل أن يقوم كل طرف بعمل ما في وسعه للحصول على ما يريد، حتى مع استمرار التنسيق في الأمور الأخرى.

لكن على الرغم من أن موقف موسكو الحالي في الشرق الأوسط يبدو مفيدًا، إلا أنه يمثل تحديات. مع توحيد الأسد للسلطة، من المرجح أن تتضاءل رغبته في اتباع خطى موسكو الضعيفة بالفعل. تقدم علاقة روسيا مع أنقرة بعض النفوذ المستمر على دمشق. لذلك إلى حد ما، يفعل تعهده بحماية مصالح وأمن الطائفة الكردية. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تقدم دمشق ولا أنقرة أي تنازلات حقيقية إلى وحدات حماية الشعب، مما يثير تساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه موسكو والوقت الذي تستطيع فيه الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الأطراف الثلاثة.

بالنظر إلى المستقبل، فإن أهداف روسيا لم تتغير، إنها لا تزال ترغب في سيطرة الأسد على سوريا المستقرة والقبول العالمي لحكمه المستمر، فضلاً عن ضمان نفوذها طويل المدى في المنطقة. في الوقت نفسه، لا تريد الإبقاء على التزام عسكري كبير في سوريا، على الرغم من أنها ستسعى على الأرجح إلى قاعدة أو اثنتين.

ان عمل روسيا المثير للإعجاب في الشرق الأوسط، وفي سوريا علي وجه الخصوص، قد تركها في موقف قوي. ولكن بملء الفراغ الذي تركته الولايات الامريكيه، كان عليها ان تتحمل مسؤوليه أكبر بكثير مما كانت تتوقعه أو تسعي اليه. وحتى الآن، تمكنت من الاداره بشكل جيد ولكن مع القليل من الخيارات السهلة المقبلة وسوريا في حالتها الراهنة، قد لا تكون هذه جائزه تحسد عليها.