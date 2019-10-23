كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || فرار أكثر من 100 عنصر "داعشي"

أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي إلى سوريا، قال: "أكثر من 100 عنصر من تنظيم داعش فروا من سجونهم في الشمال السوري". Advertisements

أخبار عالمية عاجلة اليوم || روسيا ترفض اقتراح ألمانيا بشأن المنطقة الآمنة في سوريا

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الأربعاء نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن روسيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي في شمال شرق سوريا، وهو اقتراح طرحته ألمانيا.

آخر الأخبار العاجلة في العالم || استقالة مستشارة في فريق ترامب الاقتصادي

تنوي كيلي آن شو، مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لشؤون دول مجموعة السبع والتجارة، ترك الإدارة الأمريكية لتتولى منصبا في القطاع الخاص، حسب ما قال مسؤولون في البيت الأبيض.

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