كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة العراقية: لم نسمح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا بالبقاء عندنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عادل عبدالمهدي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تمنح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تصريحاً بالبقاء في العراق، مضيفاً "نتخذ إجراءات ضمن القانون الدولي بشأن القوات الأمريكية المنسحبة إلى العراق".

وتأتي تصريحات الرئيس العراقي، بعدما أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، يوم أمس الثلاثاء، على أنه "لا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات الأمريكية داخل العراق".

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، حينها أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا، حصلت على الموافقة لدخولها إقليم كردستان".

هذا وكان وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى العراق ستغادر خلال 4 أسابيع.

وأدلى وزير الدفاع الأمريكي بهذه التصريحات، عقب اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، وأضاف: "القوات الأمريكية التي تغادر سوريا، ستصل إلى العراق ثم ستتوجه إما إلى الكويت أو قطر أو الولايات المتحدة"، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

والتقى إسبر في بغداد مسؤولين عراقيين لمناقشة التطورات الإقليمية بعد وصول قوات بلاده، يوم الاثنين الماضي، إلى إقليم كردستان الشمالي إثر انسحابها من شمال شرقي سوريا، بحسب مصدر دبلوماسي.

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