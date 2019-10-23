كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفض اقتراح ألمانيا بشأن منطقة آمنة في شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الأربعاء نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية الروسية أن روسيا لا ترى حاجة لإقامة منطقة آمنة تحت إشراف دولي في شمال شرق سوريا، وهو اقتراح طرحته ألمانيا.

واقترح وزير الدفاع الألماني إقامة منطقة أمنية تشارك فيها تركيا وروسيا تحت إشراف دولي، وهي أول مرة تقترح فيها برلين بعثة عسكرية في الشرق الأوسط.

Advertisements

وقد رحبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بهذا الاقتراح اليوم الأربعاء.

وأبرمت روسيا وتركيا الثلاثاء اتفاقا ينص على نشر قوات نظامية سورية وروسية في شمال شرق سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة الحدود السورية التركية، كما نص أيضا على أن موسكو وأنقرة ستشتركان في مراقبتها.