دوري أبطال أوروبا.. هذه تشكيلة أجاكس الأساسية أمام تشيلسي الإنجليزي

كشف إريك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن التشكيلة الأساسية للفريق التي ستخوض بعد قليل، مباراة تشيلسي الإنجليزي، في إطار ثالث مباريات المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، بملعب ” يوهان كرويف آرينا” في العاصمة الهولندية.

وسيكون النجم المغربي، حكيم زياش حاضرا في هذه المباراة، كأساسي، بينما اختار تين هاغ الإبقاء على المزراوي في بنك الاحتياط.

وسيدخل الفريق الهولندي التشكيل الآتي:

أونانا، في حراسة المرمى، فيلتمان، ألفاريز، ديست، تاغليافينكو، حكيم زياش، فان دي بيك، بروميس، تاديتش، داني بليند، ومارتينيز.

جدير ذكره، أن زملاء زياش يتصدرون هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، والفوز في هذه المباراة سيمكنهم من ضمان التأهل للدور الثاني.