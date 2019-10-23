كأس العرش.. “الطاس” يقلب الطاولة على الخميسات ويبلغ المربع الذهبي

حجز فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العرش، بعد تغلبه اليوم الأربعاء، على ضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بأربعة أهداف لهدفين، في لقاء الربع.

وكان الفريق الزائر سباقا لزيارة الشباك بعد مرور دقيقة واحدة على ضربة البداية، وهو الهدف الذي انتهت على إيقاعه مجريات الجولة الأولى من المباراة.

ونجح “الطاس” خلال الشوط الثاني، في قلب الطاولة على ضيفه، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية، قبل أن يحرز الضيوق هدفهم الثاني، الذي رد عليه المضيف بهدف رابع، ليعلن هشام التمسماني حكم اللقاء الذي احتضنته أرضية ملعب الصخور السوداء بالبيضاء، عن نهايته بفوز وتأهل صاحب الأرض للمربع الذهبي.

وينتظر الاتحاد البيضاوي، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الخميس، بين فريق الدفاع الحسني الجديدي وضيفه شباب أطلس خنيفرة، بملعب العبدي بالجديدة، للتعرف على الفريق الذي سيقابله في نصف نهائي الكأس الفضية.