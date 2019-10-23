الاتحاد الإسباني يحدد موعدا نهائيا للكلاسيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الموعد النهائي والرسمي لمباراة الكلاسيكو بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، التي كانت مقررة في الجولة العاشرة من الليغا، على ملعب كامب نو، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، قبل تأجيلها بسبب التوترات السياسية في كاتالونيا.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو".

وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.

ونظرت اللجنة أيضًا في التقارير الواردة من رابطة الليغا، والتي كانت تعترض على إقامة المباراة يوم 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لكن رأيها غير ملزم للاتحاد الإسباني.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليغا برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ18 نقطة.