نجم يوفنتوس يقدم تضحية للانتقال إلى مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم يوفنتوس الإيطالي، ماريو ماندزوكيتش، قدم تضحية كبيرة من أجل تسهيل انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ماندزوكيتش أبدى استعداده لخفض راتبه الأسبوعي، من أجل الرحيل عن يوفنتوس في كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان ماريو ماندزوكيتش يتمسك بالحصول على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، ولكنه الآن يوافق على تقاضي 150 ألف جنيه إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تضحية ماريو ماندزوكيتش بـ50% من راتبه الأسبوعي، جعلته أقرب إلى ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، استبعد ماريو ماندزوكيتش من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن اللاعب الكرواتي خارج الحسابات الفنية للسيدة العجوز هذا الموسم.